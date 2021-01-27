​«Спартак» не готов платить за Промеса больше 9,5 млн евро

«Спартак» продолжает вести сложные переговоры с «Аяксом» по возвращению в свои ряды Куинси Промеса. При этом москвичи не намерены платить за голландца больше 9,5 миллиона евро, передаёт Telegram-канал «Ложа прессы». Такое предложение амстердамцы уже получили.

Сам Промес готов снова примерить футболку «Спартака». «Красно-белые» уже согласовали с футболистом основные условия трудового соглашения.

Промес покинул «Спартак» летом 2018 года после четырёх проведённых сезонов в Москве. За этот период форвард провёл за «красно-белых» более сотни матчей, забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.