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​«Спартак» не готов платить за Промеса больше 9,5 млн евро

27 Января 2021, 22:23,

Global Look Press

«Спартак» продолжает вести сложные переговоры с «Аяксом» по возвращению в свои ряды Куинси Промеса. При этом москвичи не намерены платить за голландца больше 9,5 миллиона евро, передаёт Telegram-канал «Ложа прессы». Такое предложение амстердамцы уже получили. 

Сам Промес готов снова примерить футболку «Спартака». «Красно-белые» уже согласовали с футболистом основные условия трудового соглашения.

Промес покинул «Спартак» летом 2018 года после четырёх проведённых сезонов в Москве. За этот период форвард провёл за «красно-белых» более сотни матчей, забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три результативных паса на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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