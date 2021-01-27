«Краснодар» разгромил солигорский «Шахтёр», Сулейманов получил красную карточку во втором матче за день

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27 Января 2021, 18:49,
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«Краснодар» во втором товарищеском матче за день разгромил солигорский «Шахтёр» (3:0). Забитыми голами отметились Кабелла, Классон и Сабуа.
Российская команда начала встречу в следующем составе: Городов, Рамирес, Мартынович, Смольников, Олссон, Кайо, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
В середине второго тайма в игру вступили Ещенко, Исаенко, Стежко, Корнюшин, Сабуа, Текучёв, Байрамян, Мацукатов, Сулейманов, Апеков, Халназров.
Интересно, что во втором матче за день красную карточку получил форвард краснодарцев Магомед-Шапи Сулейманов.
Чуть ранее «Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Ригу» (1:0).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Краснодар, Магомед-Шапи Сулейманов