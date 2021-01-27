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«Краснодар» разгромил солигорский «Шахтёр», Сулейманов получил красную карточку во втором матче за день

27 Января 2021, 18:49,

Global Look Press

«Краснодар» во втором товарищеском матче за день разгромил солигорский «Шахтёр» (3:0). Забитыми голами отметились Кабелла, Классон и Сабуа.

Российская команда начала встречу в следующем составе: Городов, Рамирес, Мартынович, Смольников, Олссон, Кайо, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

В середине второго тайма в игру вступили Ещенко, Исаенко, Стежко, Корнюшин, Сабуа, Текучёв, Байрамян, Мацукатов, Сулейманов, Апеков, Халназров.

Интересно, что во втором матче за день красную карточку получил форвард краснодарцев Магомед-Шапи Сулейманов.

Чуть ранее «Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Ригу» (1:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар, Магомед-Шапи Сулейманов
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Комментарии (1)
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0
Admiral
27 Января 2021, 19:43
Видать, что-то нехорошее случилось у парня, не просто так 2 красных за день. Начальник команды и главный тренер должны быть в курсе. Если что-то произошло, то, может, не надо выпускать парня, пусть даже и на товарищеский матч? А то натворит дел, не дай бог, травмирует кого-то...
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