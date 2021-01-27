«Динамо», «Локомотив» и «Анжи» заработают на переходе Кокорина в «Фиорентину»

Московское «Динамо» заработает на переходе нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», выплаты получат клубы, за которые Кокорин выступал с 12 до 23 лет. «Динамо» заработает 3,38% от трансфера, что составляет 152 тысячи евро. А «Локомотив» и «Анжи» поделят между собой 1,62% от трансфера, то есть около 73 тысяч евро.

Напомним, что Кокорин является воспитанником «Локомотива», с 2008 по 2016 год, с перерывом на полгода выступлений за «Анжи».

29-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» сегодня, заключив с «фиалками» контракт до 30 июня 2024 года.