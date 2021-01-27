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«Краснодар» с минимальным счётом обыграл «Ригу», Сулейманов получил красную карточку

27 Января 2021, 16:24,

Global Look Press

«Краснодар» в товарищеском матче на сборе в Дубае обыграл «Ригу» (1:0), единственным голом отметился Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 38-й минуте.

«Краснодар» начинал встречу в следующем составе: Адамов, Литвинов, Пелих, Сорокин, Чернов, Сперцян, Газинский, Уткин, Ионов, Сулейманов, Марков.

По ходу матча на поле появились Агкацев, Бочко, Мацукатов, Черников и Кутовой.

Стоит отметить, что красную карточку в первом тайме получил Магомед-Шапи Сулейманов, по договорённости между клубами вместо него появился Максим Кутовой. Интересно, что краснодарцы приняли решение выйти на второй тайм вдесятером.

В 16:30 «Краснодару» предстоит встретиться с солигорским «Шахтёром».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Краснодар
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