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Семак: «У Азмуна повреждена связка голеностопного сустава»

27 Января 2021, 15:28,

Global Look Press

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Сердара Азмуна, которую иранский нападающий получил в товарищеском матче с «Уралом» (3:2).

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни», - цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

26-летний Азмун сыграл пятнадцать матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение форварда с питерским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Активный интерес к Сердару зимой проявлял «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сергей Семак, Сердар Азмун
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