Семак: «У Азмуна повреждена связка голеностопного сустава»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал травму Сердара Азмуна, которую иранский нападающий получил в товарищеском матче с «Уралом» (3:2).

«Неприятный эпизод. Надеемся, что сложной травмы и перелома удастся избежать. Сейчас понятно, что это связка голеностопного сустава. Насколько серьезное повреждение, сможем сказать в ближайшие дни», - цитирует Семака пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

26-летний Азмун сыграл пятнадцать матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение форварда с питерским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года. Активный интерес к Сердару зимой проявлял «Наполи».