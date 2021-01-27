Гайч завтра пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Беневенто»

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27 Января 2021, 15:16,
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч как никогда близок к переходу в «Беневенто».
Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, аргентинец уже прилетел в Италию, где ему предстоит сдать тест на коронавирус. В том случае, если результат теста будет отрицательным, завтра Гайч пройдёт медицинское обследование перед подписанием контракта с «Беневенто». Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на год при выполнении некоторых условий. Итальянский клуб сможет выкупить Гайча за одиннадцать миллионов евро.
21-летний нападающий забил лишь один гол в восемнадцати матчах ЦСКА в нынешнем сезоне.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Беневенто, Адольфо Гайч