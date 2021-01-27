Гайч завтра пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Беневенто»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч как никогда близок к переходу в «Беневенто».

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, аргентинец уже прилетел в Италию, где ему предстоит сдать тест на коронавирус. В том случае, если результат теста будет отрицательным, завтра Гайч пройдёт медицинское обследование перед подписанием контракта с «Беневенто». Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона с возможностью продления ещё на год при выполнении некоторых условий. Итальянский клуб сможет выкупить Гайча за одиннадцать миллионов евро.

21-летний нападающий забил лишь один гол в восемнадцати матчах ЦСКА в нынешнем сезоне.