Кокорин официально в Италии: с кем конкурирует за основу, схема «Фиорентины» и самые известные одноклубники

Фотографии Кокорина в фиолетовых цветах начали заполнять медиапространство ещё вчера, новость о переходе Александра в «Фиорентину» витала ещё раньше. Но сомнения, что «фиалки» передумают были до последнего. Ну слишком нелогичный трансфер, слишком. Но он случился. «Фиорентина» выкупила самый рискованный актив российского футбола, позволив «Спартаку» даже немного заработать, и сегодня официально представила Александра. Кокорин прошёл медосмотр, в стане «фиалок» от него без ума, комплиментами сыплет даже Антонио Кассано.

Пока всё максимально красиво, но оно и понятно. Трансфер строился чисто на авансах Капелло и Манчини, нынешнего Кокорина во Флоренции не знают. Может и не узнают, если Александр начнёт по-настоящему впахивать. И вот, с чем ему предстоит столкнуться.

Схема и проблемы «Фиорентины»

Чезаре Пранделли играет треугольником в атакующей трети поля. Два инсайда поддерживают одного-единственного центрального нападающего, за место которого и приехал бороться Александр Кокорин. Теоретически есть ещё позиция на левом полуфланге в атаке, россиянин играл в этой роли, можно побороться и за неё. Итого два варианта увидеть Кокорина в стартовом составе, конечно, на каждую позицию сейчас есть первый выбор, которого Александру нужно подвинуть. Если он, конечно, не намерен «филонить» также, как в «Спартаке», вечно ссылаясь на неведомые травмы.

Embed from Getty Images

Почему вообще «фиалкам» понадобился форвард? Ответ на этот вопрос очень прост - команда мало создаёт и реализует моментов. Помните яркую и атакующую «Фиорентину» Пранделли десятилетней давности? Забудьте. Сейчас это совсем не та лихая команда. За первый круг забито 20 голов, что является третьим с конца результатов в Серии А. Даже беспросветный аутсайдер «Кротоне» смог отличиться 22 раза. Проблемы в атаке очевидны, не самое очевидное решение - пригласить Кокорина их решать.

Конкуренты Александра за место в основе

На позиции центрального нападающего. Первый номер в атаке у «фиалок» имеется. Более того, первый номер на перспективу. Завтра (28 января) Душану Влаховичу исполняется 21 год. Он - надежда сербского футбола. Этакий универсальный форвард, который и бороться умеет и достаточно техничен, чтобы решать эпизоды. Семь голов за 18 матчей на счету Душана. Ассистов нет, зато хорош процент выигранных единоборств - 70. Сложно представить, что Кокорина покупали, дабы усадить на лавку главную звезду атаки. Ведь Влахович - это не только про сейчас, это ещё и выгодная продажа в будущем.

Embed from Getty Images

Душана точно не усадят на лавку, ведь его нужно выгодно подать клубам посолиднее. На случай отъезда Влаховича купили из «Дженоа» Кристиана Куаме, которого пока как раз по большей части маринуют на скамейке запасных. Не впечатляет и статистика ивуарийца - всего один гол при достаточном количестве нереализованных моментов. Куаме пока не прижился в «Фиорентине», но просто так «губить» трансфер за 11 млн евро (с бонусами - 15) «фиалки» не собираются.

На позиции инсайда. Появление Кокорина в оттяжке более реально. Главный конкурент тут - Хосе Кальехон, который на бумаге выглядит явно сильнее. Испанец давно адаптирован к Серии А, техничен, опытен, пользуется авторитетом. Но на деле Хосе явно сдаёт. Кальехон привык играть близко в флангу, поэтому в построениях Пранделли совсем не похож на себя времён «Наполи». Сказывается и возраст - через две недели испанцу исполнится 32. В этом сезоне он отдал всего один голевой пас и обостряет очень мало - 0,9 ключевые передачи за игру.

Самые известные одноклубники

Embed from Getty Images

Несколько лет назад Кокорин выложил в инстаграм фото с Франком Рибери, рад был встретить кумира. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что они станут одноклубниками. Безусловно, француз - главная звезда «Фиорентины». И пусть он уже не так ловок и не так полезен, но его место в основе сомнению не подлежит. В центре полузащиты играют ветераны Джакомо Бонавентура и Борха Валеро, чьи фамилии тоже были на слуху. В обороне за опыт отвечают Мартин Касерес и Кристиано Бираги. Из молодых звёзд «Фиорентины» выделяются два серба - Душан Влахович и Никола Миленкович. Обоим пророчат скорый выход в топ-клубы. Ещё один актив «фиалок» - польский вратарь Дронговски. Главная звезда итальянского розлива - полузащитник Гаэтано Кастровилли. В целом, команда очень интересная, будем следить за интеграцией Кокорина.