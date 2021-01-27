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Семак – о победе над «Уралом»: «Есть пища для размышлений»

27 Января 2021, 14:42,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (3:2) в товарищеском матче на сборе в Дубае.

«Победа тяжелая — это сборы, хороший соперник. Есть пища для размышлений — сегодня было много хороших моментов и тех моментов, которым нужно уделить дополнительное внимание», - цитирует Семака sport24.

Отметим, что травму в матче получил нападающий питерцев Сердар Азмун.

Сегодняшней победой питерцы завершили программу первого тренировочного сбора.

После девятнадцати туров подопечные Сергея Семака уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущий следом ЦСКА на четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сергей Семак
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