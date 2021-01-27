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27 Января 2021, 14:10,
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев вылечился от коронавируса.
«Вылечили, отпустили. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя», - сообщил Малафеев в «Инстаграме».
Напомним, что 41-летний россиянин был госпитализирован ещё 19 января с двухсторонней пневмонией и коронавирусом.
Малафеев выступал за питерский «Зенит» с 1999 по 2016 год, выиграв огромное количество трофеев с клубом. Вячеслав преуспел и в сборной России, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.
После завершения карьеры Малафеев занял руководящую должность в «Зените», параллельно занимаясь бизнесом.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Вячеслав Малафеев
Ну слава Богу. Спортсмены, как правило, выздоравливают, но бывает всякое. Здоровья всем, кто имеет дело с этим недугом.