Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев вылечился от коронавируса.

«Вылечили, отпустили. Всем спасибо за поддержку. Берегите себя», - сообщил Малафеев в «Инстаграме».

Напомним, что 41-летний россиянин был госпитализирован ещё 19 января с двухсторонней пневмонией и коронавирусом.

Малафеев выступал за питерский «Зенит» с 1999 по 2016 год, выиграв огромное количество трофеев с клубом. Вячеслав преуспел и в сборной России, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы в 2008 году.

После завершения карьеры Малафеев занял руководящую должность в «Зените», параллельно занимаясь бизнесом.