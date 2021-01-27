«Зенит» обыграл «Урал», Азмун получил травму

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27 Января 2021, 13:27,
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Петербургский «Зенит» провел контрольный поединок против екатеринбургского «Урала» в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Семака.
В составе «сине-бело-голубых» голами отметились Малком, Азмун и Вендел. За «Урал» дубль оформил Егорычев.
Протокол игры
|36' Егорычев Андрей (0:1)
|(1:1) Малком Филипе 43'
|46' Егорычев Андрей (1:2)
|(2:2) Азмун Сердар 49'
|(3:2) Вендел Маркус 56'
27 января.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Урал, Сердар Азмун