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«Зенит» обыграл «Урал», Азмун получил травму

27 Января 2021, 13:27,

Global Look Press

Петербургский «Зенит» провел контрольный поединок против екатеринбургского «Урала» в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Семака.

В составе «сине-бело-голубых» голами отметились Малком, Азмун и Вендел. За «Урал» дубль оформил Егорычев.

Протокол игры  
Зенит 3:2 Урал
    36' Егорычев Андрей (0:1)
(1:1) Малком Филипе 43'    
    46' Егорычев Андрей (1:2)
(2:2) Азмун Сердар 49'    
(3:2) Вендел Маркус 56'    
Одоевский Даниил Сутормин Алексей Ловрен Деян Хотулёв Данила Дуглас Сантос Барриос Вилмар Вендел Маркус Кузяев Далер Малком Филипе Мостовой Андрей Азмун Сердар
Помазун Илья Рыков Владимир Герасимов Алексей Кулаков Денис Калинин Игорь Мишкич Даниэль Йовичич Бранко Погребняк Павел Бикфалви Эрик Егорычев Андрей Ибрахимай Юлдрен
27 января.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Урал, Сердар Азмун
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