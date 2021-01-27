Геркус: «Локомотиву» проще отпустить Жалолиддинова на все четыре стороны»

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на уход хавбека Жасура Жалолиддинова из столичного коллектива.

«Игрока отзаявили из чемпионата России. За «Локомотив» он сыграть не может. Так что «Локо» проще отпустить на все четыре стороны», - гласит сообщение функционера в «Телеграме».

Жалолиддинов перебрался в стан «железнодорожников» прошлым летом, однако позже был исключен из заявки клуба. Полузащитник был отправлен в аренду в «Тамбов», где так и не получил игровой практики.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.