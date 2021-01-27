Костылев: Сомневаюсь, что Гайч заиграет в Италии

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение об отъезде Адольфо Гайча в арену в итальянский клуб «Беневенто».

- Вчера итальянский «Беневенто» подтвердил аренду Гайча. Как вы к этому отнеслись?

- У меня большие сомнения, что Гайч там заиграет.

- Потому что у него не получилось в ЦСКА?

- Честно говоря, этот футболист вообще не в моем вкусе. Его сложно использовать на поле, только если он будет иметь хороших толковых партнеров.

- Чем он заинтересовал итальянцев, как думаете?

- У каждой команды свои задачи и взгляды на футбол. Может, им как раз не хватает такого футболиста, который может создавать давление. Но я сомневаюсь в его качествах. Часто бывает так, что идет раскрутка игрока его агентами, которые наперебой предлагают своего клиента, делают нарезки. Забил человек два мяча – и они говорят: посмотрите какой хороший игрок! Да, рост у него есть, но Гайч неловкий и малоподвижный. Я в нем вообще ничего не вижу. Не взял бы его в свой клуб.

- Может, ЦСКА - просто не его команда?

- Думаю, в ЦСКА хотели свою молодежь немного заставить работать. Ребята талантливые есть, с задатками. Но они то играют, то не играют. Это, в общем-то, свойственно молодым парням, но не до такой степени. Чалов такие надежды подавал, а выходит на поле и нулевой. Он даже когда в молодежную сборную приехал, сказал, что ему нечего там делать и уехал. Это уже о многом говорит. Современный футбол требует каждодневной работы. В противном случае рост игрока останавливается. Может, из-за этого и взяли Гайча, для конкуренции, чтобы Чалов за ним тянулся, но ничего не получилось.

- Для ЦСКА уход Гайча не станет потерей?

- Нет, конечно. Он очень мало забил, выходил в основном на замену. Значит, не проявил себя на тренировках. Иначе почаще бы выходил. Не вижу повода переживать.

- Чалову теперь будет проще после отъезда Гайча?

- Думаю, руководство клуба все равно будет искать игроков. Чалову все время нужна конкуренция, чтобы он шевелился. Качества хорошие у него есть. Нужны партнеры посерьезнее. И тогда он раскроется, будет работать над собой, выкладываться на поле по- настоящему.

- Вас не разочаровывают трансферы «армейцев» – Гайч, Фукс, Шкурин?

- Просто у клуба с финансами есть проблемы, поэтому и ищут кого подешевле. Были случаи, когда «армейцы» за небольшие деньги брали хороших футболистов, а здесь получился прокол. Так бывает.

- Как думаете, почему в Италии обратили внимание на футболистов из нашего чемпионата? Туда уехали Миранчук, Шомуродов, Кокорин. Теперь Гайч.

- Там рынок богатый и на всех не хватает игроков хорошего уровня. А к нам едут те, что подешевле. Там зарплаты сумасшедшие. Пора нам обратить внимание на подготовку своих кадров и потом продавать задорого. У Головина, вроде неплохо получается, и он растет. Саша по характеру такой. Он не может халтурить. Выходит и выдает все, что у него есть.

Елена Григорьевская