Главный тренер «Аякса» блокирует трансфер Промеса в «Спартак»

Стало известно, почему затягивается трансфер голландского полузащитника Куинси Промеса в московский «Спартак».

Согласно данным издания AD, главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг не хочет расставаться с игрока в середине сезона. Специалист настаивает на том, чтобы 29-летний футболист остался в клубе.

Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» согласовал трансфер Промеса за 12 миллионов евро.

Куинси защищал цвета московского коллектива с 2014-го по 2018-й год.

В нынешнем сезоне Эредивизии полузащитник провел 18 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти).