AS: «Максименко способен вытаскивать любые мячи, его может подписать европейский топ-клуб»

Журналисты издания AS в своем материале поделились мнением о вратаре московского «Спартака» Александре Максименко.

«22-летний Максименко уже сыграл почти 100 поединков за «Спартак». Он рассматривается в качестве голкипера сборной России на ближайшее десятилетие.

Не исключено, что один из европейских топ-клубов решит подписать его. Александр обладает невероятными рефлексами и ловкостью. У него хорошая реакция, он способен вытаскивать любые мячи», - говорится в материале испанского издания.

В текущем сезоне РПЛ Максименко сыграл 19 поединков, в которых пропустил 20 голов.