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AS: «Максименко способен вытаскивать любые мячи, его может подписать европейский топ-клуб»

27 Января 2021, 08:52,

Global Look Press

Журналисты издания AS в своем материале поделились мнением о вратаре московского «Спартака» Александре Максименко.

«22-летний Максименко уже сыграл почти 100 поединков за «Спартак». Он рассматривается в качестве голкипера сборной России на ближайшее десятилетие.

Не исключено, что один из европейских топ-клубов решит подписать его. Александр обладает невероятными рефлексами и ловкостью. У него хорошая реакция, он способен вытаскивать любые мячи», - говорится в материале испанского издания.

В текущем сезоне РПЛ Максименко сыграл 19 поединков, в которых пропустил 20 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Максименко
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Комментарии (2)
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1
Шунин Сандр
27 Января 2021, 10:15

Ляпы в ответственных матчах это его хобби,увалень неуклюжий.

0
odessa83234
27 Января 2021, 11:24

"Вишенка" - это гол Рыкова. Красота!

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