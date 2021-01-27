AS: «Максименко способен вытаскивать любые мячи, его может подписать европейский топ-клуб»

|
27 Января 2021, 08:52,
|
|
Журналисты издания AS в своем материале поделились мнением о вратаре московского «Спартака» Александре Максименко.
«22-летний Максименко уже сыграл почти 100 поединков за «Спартак». Он рассматривается в качестве голкипера сборной России на ближайшее десятилетие.
Не исключено, что один из европейских топ-клубов решит подписать его. Александр обладает невероятными рефлексами и ловкостью. У него хорошая реакция, он способен вытаскивать любые мячи», - говорится в материале испанского издания.
В текущем сезоне РПЛ Максименко сыграл 19 поединков, в которых пропустил 20 голов.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Максименко
Ляпы в ответственных матчах это его хобби,увалень неуклюжий.
"Вишенка" - это гол Рыкова. Красота!