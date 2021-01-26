Хацкевич отметил вклад экс-игроков «Астаны» в работу команды на сборе

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на клубном канале в YouTube поговорил о сильных сторонах новичков.

- К команде присоединились четыре новичка. Как оцените их работу?

- Если взять ребят, которые приехали к нам из «Астаны», видно, что эти футболисты боролись в своем чемпионате за первые места, имеют опыт выступления в групповых соревнованиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу видно на тренировках, что они всегда хотят победить. Плюс они составят достаточно серьезную конкуренцию футболистам, которые у нас в команде. Это не может не радовать, потому что даже на тренировках видно, как наши футболисты, которые до этого были в команде, борются за каждый мяч, отдаются в каждом игровом упражнении, как терпят специальную работу. Это то, чего у нас не было, наверное, когда мы готовились к первой части чемпионата, сейчас это у нас уже появилось. Они опытные ребята, им сильно много не нужно говорить в плане обучения, но если что-то у них есть какие-то вопросы ко мне или к тренерскому штабу, они спокойно подходят и интересуются: «Как нужно в этой ситуации играть? Или в этой?». Это тоже подкупает, у них есть интерес и понимание того, как мы должны играть, и как они должны играть в команде «Ротор».

Что касается Арабидзе, то мы пока к нему присматриваемся и знакомимся. Понятно, что видно, что он приехал вообще не готовым. Это тоже такой момент, потому что у него была достаточно серьезная травма. Но то, что он добавит нам креатива именно в атаке, он очень техничный и быстрый, у него очень хорошая левая нога, нестандартное мышление на футбольном поле. Но все-таки пока не будет функции, движения, ему будет тяжеловато. Но он тоже терпит. Мы где-то даем ему меньше беговой работы, меньше силовой работы, но надо еще правильно использовать его сильные качества.

- Вопрос по селекции. Какую позицию вам еще нужно усилить?

- То, что у нас есть еще одна позиция - центрального защитника. Но вроде клуб уже все решил, и у нас уже на втором сборе появится еще один футболист с той же команды, «Астаны», тоже опытный игрок национальной сборной Казахстана. Эту позицию мы закрываем, и у нас на каждом месте есть по два футболиста. Плюс момент, что Саша Довбня попросил отпустить его в зимний период. Клуб пошел ему навстречу, и вот эта позиция, может быть, у нас должна усилиться. Ведется работа в этом направлении.

Новичками «Ротора» стали Дмитрий Шомко, Иван Маевский и Алексей Щёткин.