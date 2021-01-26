Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Хацкевич отметил вклад экс-игроков «Астаны» в работу команды на сборе

26 Января 2021, 23:57,

Global Look Press

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич на клубном канале в YouTube поговорил о сильных сторонах новичков.

- К команде присоединились четыре новичка. Как оцените их работу?

- Если взять ребят, которые приехали к нам из «Астаны», видно, что эти футболисты боролись в своем чемпионате за первые места, имеют опыт выступления в групповых соревнованиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сразу видно на тренировках, что они всегда хотят победить. Плюс они составят достаточно серьезную конкуренцию футболистам, которые у нас в команде. Это не может не радовать, потому что даже на тренировках видно, как наши футболисты, которые до этого были в команде, борются за каждый мяч, отдаются в каждом игровом упражнении, как терпят специальную работу. Это то, чего у нас не было, наверное, когда мы готовились к первой части чемпионата, сейчас это у нас уже появилось. Они опытные ребята, им сильно много не нужно говорить в плане обучения, но если что-то у них есть какие-то вопросы ко мне или к тренерскому штабу, они спокойно подходят и интересуются: «Как нужно  в этой ситуации играть? Или в этой?». Это тоже подкупает, у них есть интерес и понимание того, как мы должны играть, и как они должны играть в команде «Ротор».

Что касается Арабидзе, то мы пока к нему присматриваемся и знакомимся. Понятно, что видно, что он приехал вообще не готовым. Это тоже такой момент, потому что у него была достаточно серьезная травма. Но то, что он добавит нам креатива именно в атаке, он очень техничный  и быстрый, у него очень хорошая левая нога, нестандартное мышление на футбольном поле. Но все-таки пока не будет функции, движения, ему будет тяжеловато. Но он тоже терпит. Мы где-то даем ему меньше беговой работы, меньше силовой работы, но надо еще правильно использовать его сильные качества.

- Вопрос по селекции. Какую позицию вам еще нужно усилить?

- То, что у нас есть еще одна позиция - центрального защитника. Но вроде клуб уже все решил, и у нас уже на втором сборе появится еще один футболист с той же команды, «Астаны», тоже опытный игрок национальной сборной Казахстана. Эту позицию мы закрываем, и у нас на каждом месте есть по два футболиста. Плюс момент, что Саша Довбня попросил отпустить его в зимний период. Клуб пошел ему навстречу, и вот эта позиция, может быть, у нас должна усилиться. Ведется работа в этом направлении.

Новичками «Ротора» стали Дмитрий Шомко, Иван Маевский и Алексей Щёткин.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Александр Хацкевич
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола