Дивеев: «Левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли»

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26 Января 2021, 23:29,
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не считает особенным эффектный свой голевой удар, который был выполнен во время занятия команды.
- Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли (смеется). Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет - объяснил красивую результативную попытку Дивеев в интервью клубному сайту.
21-летний защитник добавил, что вероятность повторения такого трюка в официальном матче минимальная.
Игорь Дивеев переехал в ЦСКА из «Уфы» полтора года назад за 1,5 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в четыре раза выше. В текущем сезоне Дивеев провел 20 матчей, в которых забил один гол.
Обычное утро Дивея #Кампоамор2021 pic.twitter.com/PpesbWIZrd— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 25, 2021
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев