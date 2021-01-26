Дивеев: «Левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев не считает особенным эффектный свой голевой удар, который был выполнен во время занятия команды.

- Случайно попал. Просто левой не хотел бить, мяч бы потом не нашли (смеется). Упал бы где-нибудь далеко за полем. А так ударил и попал в «девятку». Раз в год и палка стреляет - объяснил красивую результативную попытку Дивеев в интервью клубному сайту.

21-летний защитник добавил, что вероятность повторения такого трюка в официальном матче минимальная.

Игорь Дивеев переехал в ЦСКА из «Уфы» полтора года назад за 1,5 млн евро. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в четыре раза выше. В текущем сезоне Дивеев провел 20 матчей, в которых забил один гол.