Наумов: «Я думал, что любовь Кокорина к деньгам победит»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов приятно удивился новостям о переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».

- Я думал, что любовь к деньгам победит, но он проявил себя как спортсмен настоящий. Видимо, очень хочет играть в футбол. «Фиорентина» – вариант для реанимации карьеры очень хороший, - приводит слова Наумова «Всё про спорт».

Наумов добавил, что переходу способствовали рекомендации Фабио Капелло и Роберто Манчини. Также экс-глава «Локомотива» считает, что Серия А подходит для нападающего, и ему будет важно сразу заиграть, потому что иначе можно упустить свой шанс.

Напомним, что подписание контракта «Спартака» с Кокориным стало главным трансферным событием лета, но нападающий не оправдал ожиданий, забив два гола (с пенальти) в 10 матчах.