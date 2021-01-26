Наумов: «Я думал, что любовь Кокорина к деньгам победит»

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26 Января 2021, 21:20,
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов приятно удивился новостям о переходе форварда Александра Кокорина в «Фиорентину».
- Я думал, что любовь к деньгам победит, но он проявил себя как спортсмен настоящий. Видимо, очень хочет играть в футбол. «Фиорентина» – вариант для реанимации карьеры очень хороший, - приводит слова Наумова «Всё про спорт».
Наумов добавил, что переходу способствовали рекомендации Фабио Капелло и Роберто Манчини. Также экс-глава «Локомотива» считает, что Серия А подходит для нападающего, и ему будет важно сразу заиграть, потому что иначе можно упустить свой шанс.
Напомним, что подписание контракта «Спартака» с Кокориным стало главным трансферным событием лета, но нападающий не оправдал ожиданий, забив два гола (с пенальти) в 10 матчах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Николай Наумов