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Пономарёв: «Шкурин - туповатый игрок»

26 Января 2021, 20:18,

Global Look Press

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв недоволен линией нападения команды Виктора Ганчаренко.

«Шкурина бы еще куда-то продать. Мне кажется, туповатый игрок, не для «армейской» команды. Нужны такие игроки, как Влашич: работящие и умные», - цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Также ветеран ЦСКА считает, что Фёдор Чалов - не тот игрок, который нужен атаке московской команды, ведь ему пора быть более инициативным футболистом.

Илье Шкурину 21 год, он пополнил состав «армейцев» прошлой зимой, но играл не так часто, забив три мяча в 11 матчах.

Ранее Пономарёв раскритиковал трансферную политику «армейцев», отметив: «Сколько уже сейчас ЦСКА дерьма купил».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Владимир Пономарёв, Илья Шкурин
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