​«Спартак» объявил об уходе Нимели

Двадцатидвухлетний нападающий Сальванус Нимели покинул московский «Спартак». Представитель сборной Либерии будет играть в хорватской «Горице», о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Нимели перебрался в «Спартак» в конце зимы 2017 года. За это время форвард провёл более сотни игр за вторую команду московского клуба.

За первую команду Сальванус Нимели успел провести только один матч. В октябре 2018 года футболист вышел на замену в поединке Премьер-лиги России против казанского «Рубина» и провёл на футбольном поле тридцать три минуты.