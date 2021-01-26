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​«Спартак» объявил об уходе Нимели

26 Января 2021, 18:35,

fratria.ru

Двадцатидвухлетний нападающий Сальванус Нимели покинул московский «Спартак». Представитель сборной Либерии будет играть в хорватской «Горице», о чём сообщается на официальном сайте «красно-белых».

Нимели перебрался в «Спартак» в конце зимы 2017 года. За это время форвард провёл более сотни игр за вторую команду московского клуба.

За первую команду Сальванус Нимели успел провести только один матч. В октябре 2018 года футболист вышел на замену в поединке Премьер-лиги России против казанского «Рубина» и провёл на футбольном поле тридцать три минуты.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Сильванус Нимели, Горица
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