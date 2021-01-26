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​«Наполи» может купить Кварацхелию у «Рубина» за 25 млн евро

26 Января 2021, 17:55,

Global Look Press

Талантливый полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает грузинский blogsport.ge, интерес к футболисту проявляет «Наполи». Клуб Серии А готов заплатить за девятнадцатилетнего футболиста 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия провёл за «Рубин» шестнадцать матчей в чемпионате России. В них полузащитник записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Кварацхелию в десять миллионов евро. За последний год оценочная стоимость грузинского футболиста выросла в четыре раза.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Наполи, Трансферы футбола - зима 2021, Хвича Кварацхелия
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