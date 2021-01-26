​Соболев забыл паспорт в пустыне, когда катался на багги

Супруга форварда «Спартака» Александра Соболева Елена посредством Instagram рассказала о том, как провела время с мужем в пустыне. Александр и Елена столкнулась со множеством проблем – сначала пропустили нужный поворот на пути из Дубая, затем во время катания на багги у них лопнуло колесо, а после жене форварда чуть не оттоптал ногу огромный верблюд.

Наконец, в восемь часов вечера Соболев понял, что забыл свой паспорт в прокате багги. К счастью, через три часа некий «добрый человек» привёз документ в отель. Ему пришлось объехать все прокаты багги в тёмное время суток и найти нужный, где остался паспорт футболиста.