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​Соболев забыл паспорт в пустыне, когда катался на багги

26 Января 2021, 16:33,

Global Look Press

Супруга форварда «Спартака» Александра Соболева Елена посредством Instagram рассказала о том, как провела время с мужем в пустыне. Александр и Елена столкнулась со множеством проблем – сначала пропустили нужный поворот на пути из Дубая, затем во время катания на багги у них лопнуло колесо, а после жене форварда чуть не оттоптал ногу огромный верблюд.

Наконец, в восемь часов вечера Соболев понял, что забыл свой паспорт в прокате багги. К счастью, через три часа некий «добрый человек» привёз документ в отель. Ему пришлось объехать все прокаты багги в тёмное время суток и найти нужный, где остался паспорт футболиста.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Соболев
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