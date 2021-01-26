​«Тамбову» запретили регистрацию новичков

На сайте РФС опубликованы итоги заседания палаты по решению споров. Были удовлетворены заявления футболистов Михаила Костюкова, Георгия Шелии, Исхана Гелояна и Хасана Мамтова по поводу претензий к «Тамбову» касательно финансовых задолженностей. В качестве обеспечительной меры РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.

Запрет на регистрацию новичков в сегодняшней ситуации вряд ли слишком пугает «Тамбов», поскольку клуб находится в катастрофическом положении и рискует прекратить своё существование. Клуб имеет большие долги при отсутствии источников финансирования, поэтому может даже не доиграть текущий сезон.

После девятнадцати туров «Тамбов» замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги, набрав тринадцать зачётных баллов.