Карпин назвал Байрамяна «нулевым футболистом»

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в Twitter видео, на котором главного тренера команды Валерия Карпина попросили дать оценку полузащитнику команды Хорену Байрамяну.

«Он как пациент, так и футболист – нулевой», - в шутку высказался Карпин.

Мнение Валерия Георгиевича о Хорене Байрамяне pic.twitter.com/kGdgrOBBw8 — Football Club Rostov (@rostovfc) January 26, 2021

В настоящий момент «Ростов» готовится ко второй части сезона на сборе в Испании. После девятнадцати туров команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Хорен Байрамян в нынешнем сезоне провёл за «Ростов» шестнадцать матчей. В них полузащитник отметился тремя забитыми мячами.