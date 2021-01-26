Карпин назвал Байрамяна «нулевым футболистом»

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26 Января 2021, 15:25,
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Пресс-служба «Ростова» опубликовала в Twitter видео, на котором главного тренера команды Валерия Карпина попросили дать оценку полузащитнику команды Хорену Байрамяну.
«Он как пациент, так и футболист – нулевой», - в шутку высказался Карпин.
Мнение Валерия Георгиевича о Хорене Байрамяне pic.twitter.com/kGdgrOBBw8— Football Club Rostov (@rostovfc) January 26, 2021
В настоящий момент «Ростов» готовится ко второй части сезона на сборе в Испании. После девятнадцати туров команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Хорен Байрамян в нынешнем сезоне провёл за «Ростов» шестнадцать матчей. В них полузащитник отметился тремя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин, Хорен Байрамян