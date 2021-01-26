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Карпин назвал Байрамяна «нулевым футболистом»

26 Января 2021, 15:25,

ФК "Ростов"

Пресс-служба «Ростова» опубликовала в Twitter видео, на котором главного тренера команды Валерия Карпина попросили дать оценку полузащитнику команды Хорену Байрамяну.

«Он как пациент, так и футболист – нулевой», - в шутку высказался Карпин.

 

В настоящий момент «Ростов» готовится ко второй части сезона на сборе в Испании. После девятнадцати туров команда Валерия Карпина занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Хорен Байрамян в нынешнем сезоне провёл за «Ростов» шестнадцать матчей. В них полузащитник отметился тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Хорен Байрамян
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