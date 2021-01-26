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​Отец Тосуна подтвердил переговоры с ЦСКА

26 Января 2021, 14:37,

Global Look Press

ЦСКА ведёт переговоры по трансферу нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна. Информацию подтвердил отец и по совместительству агент 29-летнего футболиста Шенол Тосун.

«Действительно, клубы сейчас ведут переговоры, но пока нет ничего определённого. Посмотрим, что может случиться», - рассказал Шенол корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

В нынешнем сезоне Дженк Тосун провёл на поле только 43 минуты в пяти матчах «Эвертона» в Премьер-лиге. Турецкий форвард, которого авторитетный портал transfermarkt оценивает в семь миллионов евро, в этом сезоне забил один гол – в матче Кубка Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Эвертон, Трансферы футбола - зима 2021, Дженк Тосун
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