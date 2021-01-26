Кокорин прибыл в расположение «Фиорентины» для подписания контракта

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26 Января 2021, 12:57,
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Российский форвард Александр Кокорин прибыл на тренировочную базу «Фиорентины» для подписания контракта, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс». В ближайшее время флорентийский клуб официально подтвердит сделку.
В понедельник, 25-го января, 29-летний нападающий прилетел в Рим, где успешно прошел медицинское обследование.
Напомним, что первую половину сезона-2020/2021 Кокорин провел в московском «Спартаке». В текущем сезоне российской Премьер-лиги Александр сыграл за «красно-белых» восемь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021