Кокорин прибыл в расположение «Фиорентины» для подписания контракта

Российский форвард Александр Кокорин прибыл на тренировочную базу «Фиорентины» для подписания контракта, об этом рапортует издание «Спорт-экспресс». В ближайшее время флорентийский клуб официально подтвердит сделку.

В понедельник, 25-го января, 29-летний нападающий прилетел в Рим, где успешно прошел медицинское обследование.

Напомним, что первую половину сезона-2020/2021 Кокорин провел в московском «Спартаке». В текущем сезоне российской Премьер-лиги Александр сыграл за «красно-белых» восемь поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.