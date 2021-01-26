«Зенит» занял 15 место в рейтинге клубов с наибольшим доходом

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26 Января 2021, 12:24,
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Аудиторская компания Deloitte опубликовала финансовый отчет о самых зарабатывающих футбольных клубах по итогам сезона-2019/2020.
Первое место в рейтинге заняла каталонская «Барселона» - 715,1 миллиона евро. На второй строчке с небольшим отставанием расположился мадридский «Реал», заработавший 714,9 миллиона. Тройку лидеров замкнула мюнхенская «Бавария» с доходом 634,1 миллиона евро.
В топ-5 также вошли «Манчестер Юнайтед» (580,4 млн) и «Ливерпуль» (558,6 млн).
Петербургский «Зенит» попал в топ-20 зарабатывающих клубов. Чемпион России занял 15-е место с доходом 236,5 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Барселона