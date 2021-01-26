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Экс-хавбек «Краснодара» переехал в Саудовскую Аравию

26 Января 2021, 08:59,


Перуанский полузащитник Кристиан Куэва, известный в России по выступлениям за «Краснодар», определился с новым клубом.

29-летний футболист трудоустроился в чемпионате Саудовской Аравии, подписав контракт с «Аль-Фатехом». Об этом рапортует пресс-служба клуба. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2022-го года.

В российской Премьер-лиге Кристиан сыграл 23 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.

Последние полгода Куэва провел в чемпионате Турции за «Малатьяспор». Хавбек сыграл восемь матчей и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Кристиан Куэва
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