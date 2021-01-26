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Азмун – о выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов: «Невезение»

26 Января 2021, 00:49,

Global Look Press

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун порассуждал о причинах неудачного выступления питерского клуба в Лиге чемпионов.

«Я бы не сказал, что плотный календарь повлиял на результат. Скорее невезение. На последних минутах пропускали, а сами не забивали», - цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» набрал лишь одно очко в групповом этапе Лиги чемпионов, заняв последнюю строчку в турнирной таблице.

26-летний Азмун сыграл двадцать матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил одиннадцать голов и отдал пять голевых передач.

В летнее трансферное окно иранским нападающим активно интересовался «Наполи».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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