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25 Января 2021, 23:52,
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о восстановлении от травмы.
«Восстановление еще продолжается, дай Бог, все будет нормально. Во время игровых упражнений все было отлично. Дальше все будет зависеть от моих ощущений, продолжаю работу!», - цитирует российского защитника пресс-служба ЦСКА.
Набабкин летом перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки колена.
34-летний защитник выступает за ЦСКА с 2009 года, в нынешнем сезоне он сыграл три матча за клуб, но голевыми действиями не отметился.
После девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Кирилл Набабкин