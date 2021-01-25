Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин рассказал о восстановлении от травмы.

«Восстановление еще продолжается, дай Бог, все будет нормально. Во время игровых упражнений все было отлично. Дальше все будет зависеть от моих ощущений, продолжаю работу!», - цитирует российского защитника пресс-служба ЦСКА.

Набабкин летом перенёс операцию после разрыва передней крестообразной связки колена.

34-летний защитник выступает за ЦСКА с 2009 года, в нынешнем сезоне он сыграл три матча за клуб, но голевыми действиями не отметился.

После девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.