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Джикия выложил фотографию с Нурмагомедовым: «30:0»

25 Января 2021, 21:51,

Global Look Press

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выложил в «Инстаграм» фотографию с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

«30:0!» - подписал снимок футболист.

Напомним, что Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру, одержав 29 побед в 29 поединках. Ранее Хабиб поиграл в футбол с игроками «Спартака» на сборе «красно-белых» в ОАЭ.

После девятнадцати туров «Спартак» Джикии занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на шесть очков. Чемпионат России возобновится в конце февраля. 20 февраля «красно-белым» предстоит сыграть с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Георгий Джикия, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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Super fanat
25 Января 2021, 23:09

Получается, он и Джикию побил на сборе или откуда ещё одна победа?

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