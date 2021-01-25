Джикия выложил фотографию с Нурмагомедовым: «30:0»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия выложил в «Инстаграм» фотографию с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым.

«30:0!» - подписал снимок футболист.

Напомним, что Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру, одержав 29 побед в 29 поединках. Ранее Хабиб поиграл в футбол с игроками «Спартака» на сборе «красно-белых» в ОАЭ.

После девятнадцати туров «Спартак» Джикии занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидера на шесть очков. Чемпионат России возобновится в конце февраля. 20 февраля «красно-белым» предстоит сыграть с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России.