Хинкель: «Мы очень довольны тем, как прошел первый сбор»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель на клубном канале в YouTube подвёл итоги первого сбора команды.

- Мы очень довольны тем, как прошел первый сбор. У нас нет травм, команда тренировалась отлично и крайне усердно. У нас были хорошие тяжелые тренировки, мы провели неплохую работу над «физикой», тренировались в зале и много бегали - все это входило в наши планы. Парни были в хорошей форме после выхода из отпуска, так что мы крайне удовлетворены.

- Почему решили не проводить товарищеские матчи во время первого сбора?

- Это наша философия, у нас уже есть определенный опыт такого планирования, такого же мнения придерживаются наши тренеры по физподготовке. В прошлом году мы делали то же самое. Мы готовим команду к играм. Если мы начнем подготовку на первом сборе с матчей, риск получить травму будет выше. Сейчас парни готовы физически, и мы готовы проводить товарищеские матчи, а на тренировках делать фокус на тактической подготовке.

- Очень много упора на «физику». У вас участились случаи попадание тренеров в бассейн. Не пугает такая частота?

- Это их работа, они ее должны делать, они должны оказываться в бассейне! Что касается нас, то мы футбольные тренеры. Думаю, что парни любят больше играть в футбол, чем бегать, но это часть нашей совместной работы. Но наши тренеры по физподготовке неплохо справляются со своей участью.

- Во время игровой карьеры вы кого-то в бассейн окунали?

- В каждом клубе есть такая традиция. Конечно, тренеров по физподготовке. Действительно, это правда. В бытность игроком ты одновременно любишь и ненавидишь тренеров по физподготовке. С одной стороны они на самом деле держат тебя в форме, с другой - процесс подготовки очень тяжелый, поэтому нужно им что-то давать взамен.