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Экс-игрок «Ливерпуля» отреагировал на ошибочную новость о его задержании на митинге в Москве

25 Января 2021, 18:22,

Global Look Press

В понедельник в СМИ появилась новость о том, что Даниэль Аггер был задержал на митинге в Москве. Все подумали на экс-игрока «Ливерпуля», но на самом деле это оказался житель России, сменивший двенадцать лет назад имя и стал Даниэлем Аггером.

«Произошла небольшая путаница. Я никогда не говорил, что есть только один Даниэль Аггер. Теперь мы точно знаем, что это не так. Аггер, упомянутый в инциденте в Москве, - это не я. Я жив и здоров, нахожусь в Испании», - написал Аггер в Twitter.

Даниэль Аггер играл за «Ливерпуль» в период с 2006 по 2014 год. В 2016 году датчанин завершил карьеру футболиста.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даниэль Аггер
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