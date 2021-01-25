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​«99%, что «Тамбов» перестанет существовать 31 января» - гендиректор клуба

25 Января 2021, 17:55,

Global Look Press

Окончательное решение по поводу судьбы «Тамбова» будет принято в последний день января. Гендиректор клуба Ольга Коновалова сообщила «Спорт-Экспрессу», что с вероятностью в 99% клуб прекратит существование.

Снятие «Тамбова» с розыгрыша чемпионата России будет означать начисление по три очка тем командам, которые в одиннадцати предстоящих турах должны сыграть против тамбовчан. Аннулирование всех результатов команды происходит только тогда, когда команда провела менее половины игр. «Волки» же сыграли в девятнадцати турах из тридцати, то есть экватор уже был пройдет.

Как известно, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые трудности. Из-за больших долгов по заработной плате часть футболистов даже бойкотировала декабрьские матчи.

На текущий момент «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги с тринадцатью очками в активе.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тамбов, Ольга Коновалова
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