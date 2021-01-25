Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов рассказал о том, мог ли перейти в «Спартак»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился воспоминаниями об этапе карьеры, когда мог оказаться в «Спартаке».

- Недавно Сергей Песьяков рассказывал, что вы могли перейти в «Спартак», но после матча «Шинника» и «Сибири» внимание обратили на него, правда ли это?

- Да, я помню тот матч! Я как увидел вратаря «Шинника», высокий, мощный парень, мне стало не по себе! Появился мандраж, вот и проиграли! Если говорить серьезно, поле в Ярославле было не лучшего качества, нам пришлось перестраиваться, играть больше длинными передачами, что несвойственно нам в том 2009 году! Не исключаю, что просматривали меня, но со мной никто не связывался, держали на карандаше до окончания сезона! Желаю Сергею удачи и как можно дольше задержаться в любимом деле!

Сергей Румянцев