​На митинге в Москве задержали не экс-игрока «Ливерпуля», а россиянина, сменившего имя

В СМИ появилась информация о том, что в Москве на митинге был задержан экс-футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер. Telegram-канал Baza разобрался в этой ситуации и выяснил, что задержан был не известный в прошлом датский футболист, а россиянин Дмитрий Кендель, который чуть более десяти лет назад сменил фамилию и имя и стал Даниэлем Аггером.

Два дня назад российского Аггера задержали, когда он участвовал в перекрытии улицы. Отмечается, что он моложе бывшего футболиста «Ливерпуля» на четыре года.

Добавим, что Даниэль Аггер, который футболист, завершил карьеру в 2016 году.