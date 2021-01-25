Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​На митинге в Москве задержали не экс-игрока «Ливерпуля», а россиянина, сменившего имя

25 Января 2021, 16:42,

Depositphotos

В СМИ появилась информация о том, что в Москве на митинге был задержан экс-футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер. Telegram-канал Baza разобрался в этой ситуации и выяснил, что задержан был не известный в прошлом датский футболист, а россиянин Дмитрий Кендель, который чуть более десяти лет назад сменил фамилию и имя и стал Даниэлем Аггером.

Два дня назад российского Аггера задержали, когда он участвовал в перекрытии улицы. Отмечается, что он моложе бывшего футболиста «Ливерпуля» на четыре года.

Добавим, что Даниэль Аггер, который футболист, завершил карьеру в 2016 году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даниэль Аггер
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
Боль Лэмпарда и триумф Роджерса: «Лестер» легко обыграл «Челси», выйдя на первое место АПЛ
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»
​Месси отделался минимальной дисквалификацией за удаление в матче с «Атлетиком»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола