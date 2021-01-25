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​Экс-игрок «Ливерпуля», возможно, был задержан на протестах в Москве

25 Января 2021, 15:45,

Depositphotos

Бывший футболист «Ливерпуля» Даниэль Аггер был задержан на протестах в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «ЭкСпорт» со ссылкой на информацию с сайта Мосгорсуда.

Завершивший карьеру футболист якобы проходит по статье о нарушении установленного порядка организации митинга. Ему грозит штраф в размере от ста пятидесяти до трёхсот тысяч рублей, обязательные работы или арест на срок до пятнадцати суток.

В то же время другие источники пишут о том, что задержан был не экс-игрок «Ливерпуля», а человек с такой же фамилией и инициалами.

Даниэль Аггер играл за «Ливерпуль» с 2006 по 2014 год.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Даниэль Аггер
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