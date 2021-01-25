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​Чорлука позвал Модрича в «Локомотив»

25 Января 2021, 15:27,

Global Look Press

После нескольких неудачных результатов «Реал» на минувших выходных без заболевшего коронавирусом Зинедина Зидана на тренерской скамье разнёс «Алавес» с результатом 4:1. После игры хавбек «сливочных» Лука Модрич опубликовал в Instagram фотографию, отметив возвращение своей команды на победный путь.

В комментариях защитник «Локомотива» Ведран Чорлука позвал своего соотечественника в московский клуб.

«Переходи в «Локомотив», - написал Чорлука в шутку. Комментарий хорвата набрал более тысячи «лайков».

Отметим, что Ведран Чорлука играет за «Локомотив» с лета 2012 года после перехода из «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Локомотив Москва, Лука Модрич, Ведран Чорлука
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