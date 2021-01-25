Бельгийский клуб готов арендовать Гайча

Аргентинский форвард Адольфо Гайч, выступающий за московский ЦСКА, имеет вариант продолжения карьеры в бельгийском чемпионате, об этом информирует издание HLN.

По данным источника, подписать 21-летнего игрока желает «Антверпен», подыскивающий усиление в атакующую линию из-за повреждения Дьемерси Мбокани. Если стороны договорятся, Гайч переедет в Бельгию на правах аренды без возможности выкупа.

Ранее сообщалось об интересе к Адольфо со стороны «Генка» и «Дженоа».

В сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.