Бельгийский клуб готов арендовать Гайча

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25 Января 2021, 12:40,
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Аргентинский форвард Адольфо Гайч, выступающий за московский ЦСКА, имеет вариант продолжения карьеры в бельгийском чемпионате, об этом информирует издание HLN.
По данным источника, подписать 21-летнего игрока желает «Антверпен», подыскивающий усиление в атакующую линию из-за повреждения Дьемерси Мбокани. Если стороны договорятся, Гайч переедет в Бельгию на правах аренды без возможности выкупа.
Ранее сообщалось об интересе к Адольфо со стороны «Генка» и «Дженоа».
В сезоне-2020/2021 российской Премьер-лиги нападающий провел 13 поединков, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Адольфо Гайч, Антверпен