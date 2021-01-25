Голландские СМИ: между «Аяксом» и «Спартаком» нет переговоров по Промесу

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25 Января 2021, 11:26,
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Голландские СМИ отреагировали на информацию о возможном переходе полузащитника Куинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».
Согласно данным издания De Telegraaf, никаких конкретных переговоров между сторонами не было. Источник утверждает, что представители «Аякса» удивлены информацией о скором переходе Промеса в стан «красно-белых». Официального предложения амстердамский гранд пока не получал.
Напомним, что 28-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й год. В РПЛ он провел 115 поединков, отметившись 59 забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес