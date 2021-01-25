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Голландские СМИ: между «Аяксом» и «Спартаком» нет переговоров по Промесу

25 Января 2021, 11:26,

Global Look Press

Голландские СМИ отреагировали на информацию о возможном переходе полузащитника Куинси Промеса из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак».

Согласно данным издания De Telegraaf, никаких конкретных переговоров между сторонами не было. Источник утверждает, что представители «Аякса» удивлены информацией о скором переходе Промеса в стан «красно-белых». Официального предложения амстердамский гранд пока не получал.

Напомним, что 28-летний полузащитник выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й год. В РПЛ он провел 115 поединков, отметившись 59 забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Трансферы футбола - зима 2021, Куинси Промес
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