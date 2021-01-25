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Ганчаренко рассказал о первой неделе сбора ЦСКА в Испании

25 Января 2021, 08:13,

Global Look Press

Наставник московского ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги первой недели работы команды на тренировочном сборе в Испании.

«Отличные условия, питание, хорошая энергетика. У нас сейчас немножко другая работа - мы пробуем выстроить процесс по-новому, что-то изменить. Первую неделю отработали хорошо, присутствует оптимизм», - передает слова специалиста пресс-служба столичного клуба.

В настоящий момент российская Премьер-лига находится на зимнем перерыве. После 19 туров «армейцы» набрали 37 баллов и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата. ЦСКА отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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