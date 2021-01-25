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Карпин – о победе над «Эстерсундом»: «Никаких оценок давать не хочу»

25 Января 2021, 01:00,

Global Look Press

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Эстерсундом» (1:0) в товарищеском матче, который проходил в испанской Марбелье.

«Никаких оценок давать не хочу и не буду. Показательно будет, когда сезон возобновится. Сейчас можно быть в порядке, а во время официальных матчей «сдуться», - цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Следующий матч ростовчане проведут в четверг, 28 января, подопечные Карпина сыграют с «Марбельей».

Ростовчане занимают пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после девятнадцати туров, имея в своём активе 32 очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Валерий Карпин
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