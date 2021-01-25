Карпин – о победе над «Эстерсундом»: «Никаких оценок давать не хочу»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу над «Эстерсундом» (1:0) в товарищеском матче, который проходил в испанской Марбелье.

«Никаких оценок давать не хочу и не буду. Показательно будет, когда сезон возобновится. Сейчас можно быть в порядке, а во время официальных матчей «сдуться», - цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Следующий матч ростовчане проведут в четверг, 28 января, подопечные Карпина сыграют с «Марбельей».

Ростовчане занимают пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги после девятнадцати туров, имея в своём активе 32 очка.