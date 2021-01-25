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Глушенков может продолжить карьеру в «Крыльях Советов»

25 Января 2021, 00:30,

Global Look Press

Хавбек московского «Спартака» Максим Глушенков может сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, основным претендентом на Глушенкова являются «Крылья Советов». Речь идёт об аренде футболиста. Отмечается, что россиянином интересуются и в Европе. Основной причиной ухода Глушенкова является переход Куинси Промеса в «Спартак».

21-летний футболист принял участие лишь в пяти матчах «Спартака» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Глушенкова с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Крылья Советов, Трансферы футбола - зима 2021, Максим Глушенков
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Комментарии (1)
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sanay
25 Января 2021, 01:42

Что за чушь, Глушенков самим нужен! Нельзя так разбрасываться сильными футболистами..

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