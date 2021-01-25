Контракт Промеса со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года

Вингер «Аякса» Куинси Промес близко к возвращению в московский «Спартак».

Как сообщил журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале, Промес будет зарабатывать в российском клубе порядка 2,7 миллионов евро без учёта бонусов. Контракт голландца со «Спартаком» будет рассчитан на 3,5 года.

По неофициальной информации, которая ранее появилась в СМИ, «красно-белые» заплатят за футболиста чуть больше десяти миллионов евро.

29-летний Промес сыграл восемнадцать матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне чемпионата Голландии и отметился шестью забитыми голами. Трансферная стоимость Куинси оценивается в 15 миллионов евро.