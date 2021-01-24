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Мамаев рассказал о восстановлении от травмы

24 Января 2021, 21:19,

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о восстановлении от травмы.

«Все по плану, сейчас чувствую себя гораздо лучше. Уже приступил к быстрой ходьбе, а через неделю, думаю, перейду к пробежкам. Не могу сказать, что восстанавливаюсь с опережением графика, но все идёт отлично», - цитирует Мамаева пресс-служба «Ростова».

Напомним, что в декабре полузащитник перенёс операцию, он не выходил на поле с конца октября.

32-летний россиянин сыграл девять матчей за «Краснодар» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

После девятнадцати туров «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на девять зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ростов, Павел Мамаев
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