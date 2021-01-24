Бабаев объяснил своё присутствие на сборах ЦСКА

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24 Января 2021, 20:51,
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил своё присутствие на сборах в Испании.
«Произошли изменения в тренерском штабе, я посчитал правильным побыть с коллективом. Также необходимо было пообщаться по ряду вопросов с футболистами, с тренерами», - цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.
Напомним, что ранее тренерский штаб московского клуба покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников, что стало неожиданностью не только для обоих специалистов, но и для некоторых футболистов.
После девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Роман Бабаев
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