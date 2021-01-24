Бабаев объяснил своё присутствие на сборах ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил своё присутствие на сборах в Испании.

«Произошли изменения в тренерском штабе, я посчитал правильным побыть с коллективом. Также необходимо было пообщаться по ряду вопросов с футболистами, с тренерами», - цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что ранее тренерский штаб московского клуба покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников, что стало неожиданностью не только для обоих специалистов, но и для некоторых футболистов.

После девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.