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Бабаев объяснил своё присутствие на сборах ЦСКА

24 Января 2021, 20:51,

Динамо Москва

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объяснил своё присутствие на сборах в Испании.

«Произошли изменения в тренерском штабе, я посчитал правильным побыть с коллективом. Также необходимо было пообщаться по ряду вопросов с футболистами, с тренерами», - цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что ранее тренерский штаб московского клуба покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников, что стало неожиданностью не только для обоих специалистов, но и для некоторых футболистов.

После девятнадцати туров «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Роман Бабаев
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Комментарии (1)
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0
Бергольцев Яков
24 Января 2021, 21:16

а чего под фоткой "динамо Москва"?

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