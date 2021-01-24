Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Слуцкий – о победе над «Сочи»: «Результат не является основополагающим на сборах»

24 Января 2021, 19:46,

Instagram

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Сочи» в товарищеском матче на сборах в Турции.

«Хороший качественный спарринг, не всегда такой встретишь на сборах. В целом, выигрывать приятно всегда, но, повторюсь, наверно результат не является основополагающим на сборах», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Отметим, что сегодняшний матч завершил программу первого тренировочного сбора «Рубина».

После девятнадцати туров казанцы занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
c d
24 Января 2021, 20:14

Если делаете стaвки -> info-bet.ru

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола