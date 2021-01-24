Слуцкий – о победе над «Сочи»: «Результат не является основополагающим на сборах»

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Сочи» в товарищеском матче на сборах в Турции.

«Хороший качественный спарринг, не всегда такой встретишь на сборах. В целом, выигрывать приятно всегда, но, повторюсь, наверно результат не является основополагающим на сборах», - цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Отметим, что сегодняшний матч завершил программу первого тренировочного сбора «Рубина».

После девятнадцати туров казанцы занимают девятую строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своём активе двадцать восемь зачетных баллов.