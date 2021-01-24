Семак – о двух товарищеских матчах за день: «Самое важное — что смогли сыграть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги товарищеских матчей с «Пахтакором» (3:0) и солигорским «Шахтёром» (2:0), обе игры состоялись сегодня.

«Самое важное — что смогли сыграть эти игры, потому что достаточно большая группа футболистов по разным причинам отсутствует. Попросили соперников, чтобы матчи состояли из двух таймов по сорок, а не по сорок пять минут», - цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Следующий матч «Зенит» проведёт 27 января, соперником питерского клуба станет «Урал» из Екатеринбурга.

Подопечные Семака возглавляют турнирную таблицу российской Премьер-лиги после 19 туров, имея в своём активе 41 очко. Чемпионат России возобновится в конце февраля.