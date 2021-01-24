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«Зенит» обыграл солигорский «Шахтёр» во втором товарищеском матче за день

24 Января 2021, 18:48,

Global Look Press

«Зенит» во втором товарищеском матче за день обыграл солигорский «Шахтёр» (2:0).

На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев, а удвоил преимущество на 33-й минуте форварда «Зенита» Сердар Азмун.

Напомним, что сегодня утром питерцы разгромили «Пахтакор» (3:0).

После девятнадцати туров «Зенита» занимает первой место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.Протокол игры

 
Зенит 2:0 Шахтёр Солигорск
(1:0) Кузяев Далер 7'    
(2:0) Азмун Сердар 33'    
Одоевский Даниил Ловрен Деян Мусаев Леон Хотулёв Данила Сутормин Алексей Малком Филипе Кузяев Далер Жирков Юрий Погорелов Михаил Вендел Маркус Азмун Сердар
Гутор Александр Антич Никола Филипенко Егор Сачивко Александр Бегунов Роман Кендыш Юрий Сзоке Юлиус Стасевич Игорь Ахмеди Вален Океухи Эзе Винсент Дарбо Эбрима
24 января.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Шахтёр Солигорск
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