«Зенит» обыграл солигорский «Шахтёр» во втором товарищеском матче за день

|
24 Января 2021, 18:48,
|
|
«Зенит» во втором товарищеском матче за день обыграл солигорский «Шахтёр» (2:0).
На 7-й минуте счёт в матче открыл полузащитник питерцев Далер Кузяев, а удвоил преимущество на 33-й минуте форварда «Зенита» Сердар Азмун.
Напомним, что сегодня утром питерцы разгромили «Пахтакор» (3:0).
После девятнадцати туров «Зенита» занимает первой место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.Протокол игры
|(1:0) Кузяев Далер 7'
|(2:0) Азмун Сердар 33'
24 января.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Зенит, Шахтёр Солигорск