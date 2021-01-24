​С конспектами Сёмина и своим «автобусом»: Евсеев заслужил шанс попробовать себя в «Локомотиве»

В последние недели в российском футбольном обществе стали обсуждать возможное назначение Вадима Евсеева главным тренером «Локомотива» после ухода Марко Николича. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает такой вариант с разных сторон.

Появление слухов о возможной тренерской перестановке в «Локомотиве» - вполне нормальное явление. В клубе сменились руководители, и новые люди вполне могут изъявлять желание начать новый проект со своим тренером. Тем более что результаты «железнодорожников» под руководством Марко Николича не впечатляют. Восьмое место после девятнадцати туров Премьер-лиги – кошмарный результат, который нельзя оправдать отвлечённостью на Лигу чемпионов, особенно с учётом финиша на четвёртом месте в группе. Новые боссы московского клуба приняли решение ничего не менять до конца сезона, а вот летом «Локомотив» может получить нового тренера. Уже сейчас «железнодорожников» стали связывать с Вадимом Евсеевым.

Из чувства тренерской солидарности Вадим Евсеев не стал отвечать на вопрос о том, интересна ли ему работа в «Локомотиве». Однако вряд ли сорокапятилетний специалист откажется от такого предложения, если оно поступит. Пока что Евсеев не работал в клубах, которые ставят перед собой действительно большие задачи вроде титула чемпиона Премьер-лиги. Назначение в «Локомотив» стало бы для Вадима Валентиновича серьёзным вызовом и большой возможностью. Возможностью показать, что он способен работать на высоком уровне в России и что может ставить не только оборонительный, но и атакующий футбол. Евсеев неплохо показал себя в «Уфе» и заслужил шанс попробовать свои силы в более статусном клубе с более квалифицированными футболистами.

Для клуба возможное назначение Вадима Евсеева главным тренером тоже имеет ряд плюсов. Один из них заключается в преемственности – Евсеев долгое время работал под руководством легенды клуба Юрия Сёмина и проникся принципами тренера, приводившего «Локомотив» ко всем трём титулам чемпиона России в его истории. Евсеев выступал за «железнодорожников» как футболист на протяжении семи лет. Он прекрасно знает клуб и многих людей, которые являются или являлись его частью. Это даёт тренеру ряд преимуществ, в том числе в вопросах формирования тренерского штаба.

Ещё один немаловажный момент – отношение болельщиков. Поле расставания с Юрием Сёминым фанаты люто критиковали руководителей клуба, считая такое решение несправедливым. Назначение Вадима Евсеева, оставившего весомый след в «Локомотиве» в качестве игрока, наверняка будет воспринято фанатами как возвращение к истокам. Это должно повысить лояльность общества болельщиков по отношению к новому руководству. В начале своего пути боссам «железнодорожников» важно найти общий язык с фанатами.

Но в этом вопросе есть и обратная сторона медали. Надо понимать, что назначение Евсеева – это большой риск для руководителей клуба. Этот риск связан главным образом со стилем игры команд, которыми Евсеев управлял ранее. Речь идёт о закрытом стиле игры, который в народе называют «автобусом». 24 пропущенных мяча «Уфы» в прошлом сезоне были отличным показателем, ведь меньше пропустил только «Зенит». С другой стороны, 22 забитых мяча были провалом, ведь меньше забил только «Рубин». «Автобус» точно не соответствует амбициям «Локомотива» и ожиданиям болельщиков.

Марко Николич не виноват в том, что его пригласили в «Локомотив» вместо Юрия Сёмина, как и в том, что Василий Кикнадзе говорил о нём как о проповеднике атакующего футбола, основываясь, как оказалось, на своих фантазиях. Но сербский тренер полностью отвечает за результат этого сезона. Учитывая игру команды в первой части чемпионата, текущую турнирную ситуацию и смену руководства, перемены на тренерском мостике «Локомотива» летом наверняка произойдут. Увидеть там яркого и не тянущегося за словом в карман Вадима Евсеева уж точно было бы интересно.