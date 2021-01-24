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Бабаев рассказал об изменениях в тренировочном процессе ЦСКА

24 Января 2021, 17:29,

Евро-Футбол.Ру

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об изменениях в тренировочном процессе, которые обусловлены появлением новых людей в тренерском штабе.

«Стало меньше аэробной работы, «беготни», как ее называют футболисты, потому что очень ее не любят. Больше работы интенсивной, в анаэробном режиме», - цитирует Бабаева пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что «армейцы» находятся в Кампоаморе, где готовятся ко второй части сезона.

После девятнадцати туров ЦСКА занимает вторую строчку в российской Премьер-лиге, имея в своём активе 37 зачетных баллов, отставание от лидирующего питерского «Зенита» составляет четыре зачетных балла.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Роман Бабаев
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